

تبوك 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة ليزالوته بلزنر ، والوفد المرافق لها، التي تزور المنطقة حالياً.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، منوهاً سموه بعمق العلاقات التي تربط المملكة بالدنمارك في مختلف المجالات.

وعبرت سفيرة مملكة الدنمارك عن إعجابها بما شاهدته بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.

وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفيرة مملكة الدنمارك بهذه المناسبة.

// انتهى //

15:39ت م

0116





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.