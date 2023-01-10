

جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في الادارة العامة للمعارض والمؤتمرات في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" الذي يقام في نُسخته الثانية لعام 2023م وتنظِّمه وزارة الحج والعمرة.

ويستعرض جناح الوزارة لزواره عبر الأركان المتنوعة، إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من المصاحف وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية لاطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والجهود العظيمة التي تبذلها في خدمة القرآن الكريم.

كما يحوي الجناح ركناً خاصاً لمشاريع الوزارة التقنية والتطبيقات الإلكترونية لتعليم مناسك الحج والعمرة عبر الواقع الإفتراضيي، إلى جانب شاشات المكتبة الالكترونية التي توفر 3000 مادة , 320 كتاب رقمي تمكن المعتمرين والحجاج والزوار من تحميل المواد والكتب العلمية عبر هواتفهم المحمولة وفق منظومة إلكترونية متطورة لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية عبر التقنية الحديثة.

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15:23ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تستعرض جهودها التوعوية لخدمة ضيوف الرحمن في معرض إكسبو الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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