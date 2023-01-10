السعودية اليوم / سمو أمير نجران يتابع فرضية وقوع حادث بمحطة توزيع المياه بالمنطقة



نجران 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

نوَّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بدعم القيادة الحكيمة لقطاع الدفاع المدني الذي يجسد حرصها تأمين سلامة المواطن والمقيم والزائر، والمحافظة على الأرواح، والخروج من أية أزمة أو كارثة بأقل الخسائر.

وأكد سموّه خلال وقوفه من مقر مركز إدارة الأزمات والكوارث بمقر الإمارة اليوم ومشاهدته عبر النقل الحي فرضية وقوع حادث حريق وتسرب غاز الكلور في محطة توزيع المياه بمدينة نجران , أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتوثيق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والأهلية من جهة، وبين الجهات والمجتمع من جهة أخرى، مشيرًا إلى ما شهدته المنطقة من نجاحات وتميز في إدارة الأزمات والأحداث.

من جانبه أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ركن سعد بن سعيد الشهراني أن الفرضية تهدف إلى التحقق من مدى استعداد الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني، ومدى استجابة الجهات، وتطبيق خطط الإسناد الداخلي والخارجي ومعرفة الإيجابيات وتعزيزها ومعرفة السلبيات والعمل على تلافيها.

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15:21ت م

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