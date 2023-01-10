السعودية اليوم / "نسك" و"الهيئة العامة للأوقاف" توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بطاقات الحج الذكية



جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

شهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، بجدة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة نسك الخيرية للحج والعمرة التابعة لوزارة الحج والعمرة، مع الهيئة العامة للأوقاف بهدف الإسهام في دعم وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يرفع جودة الخدمات، ويساعد في إثراء تجربتهم الدينية لأداء نسكهم بطمأنينة ويسر.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي نائب وزير الحج والعمرة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومن جانب الهيئة محافظها عماد بن صالح الخراشي، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات برامج رؤية

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تطبيق وبطاقة الحاج الذكي الهادفة إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وهي عبارة عن بطاقة مجانية ذكية وآمنة بلا تلامس تتضمن جميع المعلومات الشخصية والسكنية والمعلومات الصحية لحاملها مرتبطة بتطبيق الحج، وتشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ المشروع ومتطلباته، وفق خطة زمنية، ومؤشرات الأداء.

من جانبه، أكد الدكتور مشاط أهمية الاتفاقية كونها تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم باستخدام الحلول الرقمية وأتمتتة الخدمات، وذلك في إطار الاهتمام والدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تقوم بدور محوري لخدمة ضيوف الرحمن امتدادًا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتأسست الهيئة العامة للأوقاف كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء وبإستراتيجية واضحة رسمت طريقها للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة ولتحافظ على تنظيمه وتطويره وتنميته مما يجعل له دورًا في تحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي.

// انتهى //

15:07ت م

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جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسشهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، بجدة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة نسك الخيرية للحج والعمرة التابعة لوزارة الحج والعمرة، مع الهيئة العامة للأوقاف بهدف الإسهام في دعم وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يرفع جودة الخدمات، ويساعد في إثراء تجربتهم الدينية لأداء نسكهم بطمأنينة ويسر.ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي نائب وزير الحج والعمرة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومن جانب الهيئة محافظها عماد بن صالح الخراشي، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، من خلال تيسير وصول الحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإيجاد الحلول والخيارات الإلكترونية التي تُسهم في تسهيل إجراءاتهم.وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تطبيق وبطاقة الحاج الذكي الهادفة إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وهي عبارة عن بطاقة مجانية ذكية وآمنة بلا تلامس تتضمن جميع المعلومات الشخصية والسكنية والمعلومات الصحية لحاملها مرتبطة بتطبيق الحج، وتشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ المشروع ومتطلباته، وفق خطة زمنية، ومؤشرات الأداء.من جانبه، أكد الدكتور مشاط أهمية الاتفاقية كونها تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم باستخدام الحلول الرقمية وأتمتتة الخدمات، وذلك في إطار الاهتمام والدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تقوم بدور محوري لخدمة ضيوف الرحمن امتدادًا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتأسست الهيئة العامة للأوقاف كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء وبإستراتيجية واضحة رسمت طريقها للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة ولتحافظ على تنظيمه وتطويره وتنميته مما يجعل له دورًا في تحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي.// انتهى //15:07ت م0107

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "نسك" و"الهيئة العامة للأوقاف" توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بطاقات الحج الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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