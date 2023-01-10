السعودية اليوم / أمانة الشرقية والموارد البشرية يناقشان تطوير آليات تفعيل برامج الرقابة المجتمعية



الدمام 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

ناقشت أمانة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، آليات تطوير تفعيل برنامج الرقابة المجتمعية بين جمعيات القطاع غير الربحي ومستفيديها والمراكز، والدور والمؤسسات التابعة للفرع، وذلك بهدف نشر الوعي بين أفراد المجتمع من أجل تصحيح السلوكيات الخاطئة وصولا للحفاظ على بيئة خالية من التلوث ومعالجة التشوهات البيئية، من خلال تنظيم العديد من البرامج النوعية والأنشطة داخل هذه الجهات للإسهام في تحويل مفهوم الرقابة المجتمعية لواقع عملي ملموس.

جاء ذلك خلال لقاء مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالشرقية عبد الرحمن المقبل، أمس , وكيل الأمين للخدمات في أمانة المنطقة الشرقية محمود الرتوعي، وعدد من مسؤولي الوكالة بمقر فرع الوزارة بالمنطقة , حيث أشار الرتوعي إلى إقامة العديد من البرامج والأنشطة والمحاضرات التوعوية والفعاليات المختلفة داخل كافة الجهات التابعة لها، حيث سيتم تسليط الضوء خلالها على أهمية الرقابة المجتمعية ودور المراقب المجتمعي والمكتسبات التي تتحقق من تطبيق المبادرة لرفع مستوى جودة الحياة وتقليل النفقات المهدرة في اعادة ترميم الأماكن العامة أو رفع النفايات.

فيما أكد المقبل أهمية تطبيق مفاهيم هذا البرنامج بين دور ومراكز الإيواء والجهات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة، مشيرا إلى قيام فرع الوزارة بالمساهمة في تحقيق رسالة الحملة وتعزيز أنشطتها ودعمها ورفع مستوى الوعي بالحفاظ على البيئة ومقدرات الدولة المختلفة انطلاقا من أهداف الحملة.

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15:05ت م

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