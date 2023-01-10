السعودية اليوم / انعقاد اللقاء العام الأول لمسؤولي قطاعات الديوان العام للمحاسبة وفروعه للعام 2023م



الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، اللقاء العام الأول لمسؤولي قطاعات الديوان وفروعه للعام 2023م، وذلك في مقر الديوان الرئيسي بالرياض.

وتناول اللقاء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بمتابعة سير العمل في قطاعات الديوان كافة، وتقديم التوصيات الهادفة وتعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستوى الأداء العام في الديوان للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان في نتائج أعماله.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة التدريب للعام 2023م، التي تضمنت عدداً من البرامج المكثفة لمنسوبي الديوان في مجال المحاسبة والمراجعة، وعدد من البرامج النوعية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وذلك بالشراكة مع الجهات التدريبية المتخصصة من داخل المملكة وخارجها.

ووجّه معاليه جميع مسؤولي الديوان ببذل أقصى درجات العناية والاهتمام في إنجاز الأعمال وتأديتها بالسرعة والكفاءة المهنية المطلوبة.

// انتهى //

15:03ت م

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