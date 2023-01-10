السعودية اليوم / مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات يشارك في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" في جدة



جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

أكد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات أمين لجنة الحج العليا الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة"، المقام في محافظة جدة في الفترة من 16 إلى 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق من 9 إلى 12 يناير 2023 م، تحت عنوان "الجودة والتنافسية في خدمة ضيوف الرحمن.. رؤية مستقبلية"، أن وزارة الداخلية مستمرة في تطوير الخطط الأمنية لخدمة وسلامة وأمن الحجاج والمعتمرين وتطبيقها باحترافية وتكاملية عالية، وتطوير القطاعات الأمنية وتكاملها، والتخطيط للطوارئ وإدارة الأزمات، إضافة إلى تطوير الأنظمة الأمنية والمبادرات المبتكرة.

من جهة أخرى، اطلع مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات أمين لجنة الحج العليا، على ما تضمنه جناح وزارة الداخلية المشارك في المؤتمر، من خدمات مقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، ومبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات أبشر وميدان وبنان، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.

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15:02ت م

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