السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يستقبل مدير السجن بالمحافظة



الخرج 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه في مقر المحافظة اليوم, مدير سجن الخرج العقيد سعد الشهراني.

واطلع سموه على البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء, مؤكداً أهمية تنويع الأنشطة والبرامج التوعوية للنزلاء التي من شأنها تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع عند انتهاء محكومياتهم.

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14:59ت م

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