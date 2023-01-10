السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يدشّن مركز الاتصال الموحد لفرع وزارة الموارد البشرية



رفحاء 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمحافظة رفحاء اليوم, مركز الاتصال الموحد بالمنطقة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمحافظة رفحاء اليوم مدير فرع الوزارة بالمنطقة خالد بن علي الرميخاني.

ويستقبل مركز الاتصال الموحد من خلال الرقم الموحد ١٩٩١١ تساؤلات واستفسارات العملاء المتعلقة ببرامج وخدمات الوزارة، بما في ذلك الموضوعات المرتبطة بالضمان المطور والحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة لذوي الاعاقة والايتام وغيرها، والعمل على معالجتها وتطويرها بما يضمن جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين بجميع مناطق المملكة ويعد المركز التاسع من نوعه على مستوى المملكة.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بتدشين المركز ودوره المهم في تسهيل التواصل مع عملاء الوزارة كافة وتقديم الخدمات لهم بكل يسر وسهولة، مؤكداً أهمية تنفيذ رؤية الوزارة وخططها بالمنطقة بفاعلية وكفاءة، والنهوض بإستراتيجية سوق العمل التي تركز على إصلاحات جذرية لتوفير بيئة عمل محفزة ومستدامة، وتحقيق التنمية المستدامة، وفق احتياجات المنطقة في مجال تنمية سوق العمل وتنمية الموارد البشرية ومجال الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى ترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وتحقيق التكامل والتكاتف بين القطاعات المختلفة ذات الكفاءة والخبرة.

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14:45ت م

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