السعودية اليوم / جناح وزارة الحج والعمرة في "إكسبو الحج" يستعرض خططًا مبتكرة وذكية لتفويج الحجاج وإدارة الحشود



جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

استعرضت وزارة الحج والعمرة من خلال المعرض المقام على هامش مؤتمر ومعرض الحج والعمرة "إكسبو الحج", دور المنظومة الشاملة للتفويج في تخطيط وتنظيم حركة الحشود باستخدام بطاقة التفويج والكاميرات الذكية لمتابعة وقراءة التدفقات البشرية، وتنظيم حركتهم خلال رحلة الحج بالمشاعر المقدسة والحرم المكي ، واستخدام قطار المشاعر المقدسة، ورصد كافة العمليات التفويجية لرحلة الحجاج من بداية قدومهم وصولًا إلى المنافذ المخصصة لمغادرتهم.

وأوضح مساعد مدير تخطيط ونقل وتفويج الحجاج بالوزارة علاء بخش، أن ذلك ضمن جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وامتدادا للجهود المبذولة لتسهيل وصول ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية

// انتهى //

14:43ت م

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جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واساستعرضت وزارة الحج والعمرة من خلال المعرض المقام على هامش مؤتمر ومعرض الحج والعمرة "إكسبو الحج", دور المنظومة الشاملة للتفويج في تخطيط وتنظيم حركة الحشود باستخدام بطاقة التفويج والكاميرات الذكية لمتابعة وقراءة التدفقات البشرية، وتنظيم حركتهم خلال رحلة الحج بالمشاعر المقدسة والحرم المكي ، واستخدام قطار المشاعر المقدسة، ورصد كافة العمليات التفويجية لرحلة الحجاج من بداية قدومهم وصولًا إلى المنافذ المخصصة لمغادرتهم.وأوضح مساعد مدير تخطيط ونقل وتفويج الحجاج بالوزارة علاء بخش، أن ذلك ضمن جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وامتدادا للجهود المبذولة لتسهيل وصول ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 ، عاداً إدارة النقل والحشود خلال موسم الحج، ضمن مساحة محدودة وخلال وقت محدد من التجارب العالمية الفريدة التي لا تتكرر حول العالم وتختص بها المملكة لما شرفها الله بخدمة حجاج بيت الله الحرام وسط تسخير المملكة كافة قدراتها البشرية والتقنية لضمان سلامة وصحة الحجيج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الحرارية بما يضمن انسيابية الحركة وأداء مناسك الحج بطمأنينة ويسر.// انتهى //14:43ت م0094

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جناح وزارة الحج والعمرة في "إكسبو الحج" يستعرض خططًا مبتكرة وذكية لتفويج الحجاج وإدارة الحشود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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