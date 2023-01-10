شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع أمام الرائد فى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الهلال لملاقاة نظيره الرائد فى تحدي قوي ومثير الليلة، ضمن منافسات الأسبوع ال13 من فعاليات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يأمل الزعيم الهلالي من مواصلة الإنتصارات وصراع الصدارة، بعد أن نجح فى الفوز على الاتحاد خلال مباراة الجولة الماضية.

فى حين يسعي الرائد لتفجير مفاجأة كبيرة بالفوز على الهلال وخطف الثلاث نقاط، خاصة أن الفريق إعتاد على تقديم مواجهات ونتائج إيجابية فى مواجهات الفرق الكبيرة، مما سيزيد المباراة صعوبة على كلا الطرفين، وبالأخص على الجانب الهلالي، لأنه سيكون صاحب الضغوط الأكبر بالمباراة.

ويمتلك الهلال فى جعبته 25 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، فى الوقت الذي يحل نادي الرائد فى المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.



موعد مباراة الهلال والرائد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الهلال نظيره الرائد اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة ال13 من منافسات الدوري السعودي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الرائد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز مواجهة الرائد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - يانج هيون سوو - على البليهي - حمد اليامي.

خط الوسط: لوسيانو فييتو - محمد كنو - جوستافو كويلار.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - صالح الشهري - سالم الدوسري.