شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يخشي من مفاجأت الرائد فى مواجهة الليلة بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الهلال لملاقاة نظيره الرائد فى تحدي قوي ومثير الليلة، ضمن منافسات الأسبوع ال13 من فعاليات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يأمل الزعيم الهلالي من مواصلة الإنتصارات وصراع الصدارة، بعد أن نجح فى الفوز على الاتحاد خلال مباراة الجولة الماضية.

فى حين يسعي الرائد لتفجير مفاجأة كبيرة بالفوز على الهلال وخطف الثلاث نقاط، خاصة أن الفريق إعتاد على تقديم مواجهات ونتائج إيجابية فى مواجهات الفرق الكبيرة، مما سيزيد المباراة صعوبة على كلا الطرفين، وبالأخص على الجانب الهلالي، لأنه سيكون صاحب الضغوط الأكبر بالمباراة.



دياز يطالب لاعبيه بمواصلة الإنتصارات

ومن جانبه حرص المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، التشديد على لاعبيه بأهمية المباراة، لا سيما أن الفريق لا يتحمل فقدان أي نقاط جديدة فى المسابقة، الأمر الذي يحتم على الفريق إستمرار الانتصارات من أجل المنافسة بقوة فى الحفاظ على اللقب.



موعد مباراة الهلال والرائد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الهلال نظيره الرائد اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة ال13 من منافسات الدوري السعودي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة، فى حين يحل الرائد فى المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.