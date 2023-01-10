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مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ والتطوير قائم ومستمر

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شكرا لقرائتكم مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ والتطوير قائم ومستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، إنه تم اعتماد خطة الحج لعام 1444هـ وفي كل عام ندرس جميع الخطط للاستفادة من المواسم السابقة.

التطوير قائم ومستمر

وأضاف خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”: ” أن التطوير قائم ومستمر وعلى سبيل المثال خطة العمرة يتم التجهيز لها من بداية محرم ويبدأ الاستعداد الكامل لها”.

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الدروس المستفادة

وأضاف أننا نبدأ في خطط الحج من بعد موسم الحج مباشرة، وتبدأ التعديلات على ضوء الدروس المستفادة والتحديات والمرئيات والمقترحات والتطوير بعدها تُعتمد خطة الحج”.

تدريب القوى البشرية

وتابع مدير عام الجوازات: “الآن تم اعتماد خطة الحج لعام 1444هـ ونعمل على تدريب القوى البشرية على الاستقبال والتعامل مع جميع التحديات التي تواجه رجال الميدان”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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