شكرا لقرائتكم الخريف: للتعدين مستقبل واعد وكشفنا معادن تقدر بـ 5 تريليونات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن مستقبل التعدين واعد في المملكة نظرًا لما تملكه من كميات كبيرة من المعادن.

اكتشاف المعادن

وأوضح الخريف في حواره لـ “قناة الإخبارية” أن المسح الجيولوجي كشف كميات كبيرة من المعادن تقدر بـ 5 تريليونات ريال.

توفير فرص عديدة

وأشار إلى أن هناك برامج أخرى يمكن من خلالها اكتشاف أنواع وكميات إضافية في المملكة، فضلًا عن توفير القطاع لفرص استثمارية كبيرة وفرص وظيفية وإدخال العديد من الخدمات لهذا القطاع.

تأتي تصريحات الخريف خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للتعدين في الرياض والذي انطلق اليوم في نسخته الثانية بحضور ممثلين عن مختلف دول العالم.