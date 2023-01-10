شكرا لقرائتكم ضبط مركبة ارتكب قائدها مخالفات مرورية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت شرطة المرور بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، من ضبط مركبة ظهر قائدها في محتوى مرئي يرتكب مخالفات مرورية.

مخالفات مرورية

وذكرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن قائد المركبة ارتكب مخالفات مرورية منها (التفحيط – السرعة الزائدة – عدم الوقوف لرجل الأمن)، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

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وأفادت بأنه جارٍ ضبطه وإحالته إلى الجهة المختصة.