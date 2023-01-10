شكرا لقرائتكم تعاون سعودي مصري للاستفادة من ثروات التعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أبدى وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، سعادته بالمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض قي نسخته، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا الدعم والتعاون المستمر بين المملكة ومصر.

تعاون دائم

وأكد الملا في حديثه لـ “قناة الإخبارية”، أن الدعم والتعاون بين المملكة ومصر دائم ومتنوع في جميع الأنشطة.

وأضاف أن قطاع التعدين في المملكة ومصر ما زال في سنواته الأولى، لافتًا إلى وجود تعاون بين البلدين للوصول إلى الفائدة القصوى لهذه الثروات الطبيعية من التعدين.

مؤتمر التعدين الدولي في الرياض

انطلق اليوم في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد لثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويأتي انعقاد هذه النسخة من المؤتمر تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا”.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، حيث يشارك وزراء وممثلو حكومات من عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال.