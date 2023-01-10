السعودية اليوم / أمين الباحة يوقع عقوداً لعددٍ من المشروعات البلدية بالمنطقة



الباحة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

وقع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط اليوم، عقوداً لعددٍ من المشروعات البلدية بالمنطقة, وذلك بمقر الأمانة, بحضور عددٍ من رؤساء البلديات.

وتضمنت المشروعات, عقود مشاريع البرامج وصيانة الطرق, والشوارع والمرافق البلدية لأمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة, وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 333.062.655 ريالاً.

وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمية التي تشهدها مختلف محافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي.

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13:38ت م

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