السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعي



الدمام 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعي إبراهيم بن حمد الراشد، يرافقه عدد من قيادات البنك.

وثمّن سموه البرامج الهادفة والدور الذي يقوم به بنك التنمية الاجتماعي لنشر الوعي المالي وتقديم حزم من البرامج التمويلية الاجتماعية للمواطنين في مجالات مختلفة، وتمكين شباب وفتيات الوطن وتشجيعهم على العمل الحر من خلال تقديم خطط إستراتيجية تساعدهم في طريقهم للنجاح، مشيداً بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك، وتسهل على المستفيدين إنهاء الإجراءات وتسهم في سرعة الحصول على التمويل.

وأوضح سموه أن التمويل الاجتماعي المتضمن تمويل الزواج ودعم الأرامل والمطلقات، وقروض الترميم وخلافه، وتمويل القطاع غير الربحي والعمل الحر يفتح آفاقاً واسعة للمستفيدين من أبناء وبنات الوطن، منوهاً بما قدمته القيادة الرشيدة - أعزها الله - من الفرص التمويلية الاجتماعية للمستفيدين، وشجعتهم على الادخار والاستفادة من مقومات الوطن بعدالة وفرص متساوية للجميع.

من جانبه بين الراشد، أن بنك التنمية الاجتماعي يقدم برامج تثقيفية ودورات مالية تساعد الشباب والفتيات وتسهم في نجاح مشاريعهم الفردية، مشيراً إلى أن البنك يسعى إلى تقديم تمويل اجتماعي هادف وفعال لخدمة الشرائح المستفيدة، وتشجيع الادخار ورفع الوعي بين أفراد المجتمع وتعزيز الثقافة المالية بين أفراده.

وأكد حرص البنك على تسهيل الوصول إلى المنتجات التمويلية لممارسة العمل الحر، ودعم الأسر المنتجة وتسهيل الخدمات غير المالية لتطوير وتعزيز منظومة التمويل الأصغر ودعم هذه المشاريع وتوفير المنتجات التمويلية التي تناسبها، بالإضافة إلى تطوير المساندة للمنشآت متناهية الصغر والناشئة والحرص على إيجاد حلول تمويلية تتماشى مع احتياجات المستفيدين.

وأشار الراشد إلى أن إجمالي التمويل الذي قدمه البنك في المنطقة الشرقية منذ تأسيسه بلغ أكثر من (19) مليار، منها (17) مليار للتمويل الاجتماعي، و (858) مليون ريال للعمل الحر، وأكثر من مليار ريال لتمويل المنشآت.

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13:28ت م

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