السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يثمّن عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا



جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

ثمّن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ لما كانت عليه قبل جائحة

وأكد ثقته الكبيرة في قدرة المملكة العربية

وقدم معاليه الشكر والعرفان للمملكة على تخفيض تأمين الحجاج بنسبة 73 في المائة، بغية تسهيل وتيسير تكاليف الحج على القادمين، مؤكداً أن هذا ما اعتاد عليه المسلمون في كل مكان من كرم ودعم ما فتئت المملكة تقدمه للعالم الإسلامي طاعة لله سبحانه وتعالى.

// انتهى //

13:23ت م

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جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسثمّن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ لما كانت عليه قبل جائحة كورونا ، ووصفها بأنها تضاف إلى نجاحات المملكة وجهودها في حسن وفادتها لضيوف الرحمن، وحرصها على التنظيم الأمثل واتباع الإجراءات الصحية وصولاً إلى العودة الآمنة، بفضل الله - عز وجل -، وحسن تدبير الجهات المشرفة على تنظيم هذه الشعيرة وتسخيرها كل الإمكانات لنجاحها وقيام الحجّاج بشعائرهم بيسر وتنظيم وأمان.وأكد ثقته الكبيرة في قدرة المملكة العربية السعودية على مواصلة مسيرتها المباركة في تأمين موسم حج نموذجي واستثنائي.وقدم معاليه الشكر والعرفان للمملكة على تخفيض تأمين الحجاج بنسبة 73 في المائة، بغية تسهيل وتيسير تكاليف الحج على القادمين، مؤكداً أن هذا ما اعتاد عليه المسلمون في كل مكان من كرم ودعم ما فتئت المملكة تقدمه للعالم الإسلامي طاعة لله سبحانه وتعالى.// انتهى //13:23ت م0075

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