السعودية اليوم / 277 جراحة بوحدة المفاصل والمناظير في مستشفى الأمير متعب بسكاكا السعودية اليوم 2022



سكاكا 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

تمكَّن فريق جراحة العظام, في وحدة مناظير المفاصل ومناظير الركبة والكتف, بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، من إجراء 277 جراحة خلال عام 2022.

وأوضحت صحة الجوف أنه أجريت 68 عملية استبدال مفاصل للركب, واستبدال معقدة لـ 5 حالات, واستبدال مفاصل الورك الكامل لـ 6 حالات, ومفاصل الورك ثنائي القطب لـ 15 حالة, إضافة إلى إجراء 150 عملية مناظير إصابات رياضية للركبة , ومناظير إصلاح الأوتار و خلع الكتف المتكرر للكتف لـ 30 حالة, ومفاصل الكتف لـ 3 حالات.

وتعد وحدة جراحة المفاصل والمناظير مركزاً لاستقبال الحالات في المناطق المحيطة, حيث يتم تحويل جميع المرضى خاصة لاستبدال مفاصل الركبة والحوض والكتف الناتجة عن الاصابات

// انتهى //

12:59ت م

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سكاكا 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستمكَّن فريق جراحة العظام, في وحدة مناظير المفاصل ومناظير الركبة والكتف, بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، من إجراء 277 جراحة خلال عام 2022.وأوضحت صحة الجوف أنه أجريت 68 عملية استبدال مفاصل للركب, واستبدال معقدة لـ 5 حالات, واستبدال مفاصل الورك الكامل لـ 6 حالات, ومفاصل الورك ثنائي القطب لـ 15 حالة, إضافة إلى إجراء 150 عملية مناظير إصابات رياضية للركبة , ومناظير إصلاح الأوتار و خلع الكتف المتكرر للكتف لـ 30 حالة, ومفاصل الكتف لـ 3 حالات.وتعد وحدة جراحة المفاصل والمناظير مركزاً لاستقبال الحالات في المناطق المحيطة, حيث يتم تحويل جميع المرضى خاصة لاستبدال مفاصل الركبة والحوض والكتف الناتجة عن الاصابات الرياضية وغيرها، ويتم جدولة العمليات خلال السنة في المركز.// انتهى //12:59ت م0067

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