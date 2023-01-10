شكرا لقرائتكم مدير تعليم الرياض يوجه رسالة شكر للمعلمة نجلاء الثميري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توجه د. حسن بن محسن خرمي المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، بالشكر للمعلمة نجلاء بنت عبد العزيز الثميري إحدى معلمات ثانوية عرقة؛ بعد فوزها بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميّز.

رسالة فخر واعتزاز

وقال حسن بن محسن خرمي، في مقطع فيديو نشرته إدارة تعليم الرياض في رسالة شكر وتقدير: “بكم نفخر .. وبإنجازاتكم نباهي.. رسالة شكر وتقدير للزميلة نجلاء بنت عبد العزيز الثميري إحدى معلمات ثانوية عرقة؛ بعد فوزها بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميّز في دورتها 25.