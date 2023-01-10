شكرا لقرائتكم شركة البحر الأحمر الدولية تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف (أمنية) و (خدمة عملاء) لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.