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شركة البحر الأحمر الدولية تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

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شكرا لقرائتكم شركة البحر الأحمر الدولية تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف (أمنية) و (خدمة عملاء) لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة

1- مسؤول أمن (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

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2- مُمثل خدمة الركاب (أملج – تبوك):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/17هـ الموافق 2023/01/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول أمن (الرياض):
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2- مُمثل خدمة الركاب (أملج – تبوك):
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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