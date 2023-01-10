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شكرا لقرائتكم شركة البحر الأحمر الدولية تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف (أمنية) و (خدمة عملاء) لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة
1- مسؤول أمن (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
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2- مُمثل خدمة الركاب (أملج – تبوك):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/17هـ الموافق 2023/01/10م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول أمن (الرياض):
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2- مُمثل خدمة الركاب (أملج – تبوك):
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