شكرا لقرائتكم مدني ‎القصيم ينقذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إنقاذ شخصين، احتجزا في سيل بأحد الأودية.

وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني ‎القصيم أنفذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، وهما بصحة جيدة – ولله الحمد.

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تحذير الدفاع المدني

وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة المجازفة بعبور الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة و مكة المكرمة.