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الزكاة: 15 يناير آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

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شكرا لقرائتكم الزكاة: 15 يناير آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيَيْن، وذلك قبل نهاية يوم 15 يناير 2023.

عبر الموقع الإلكتروني

وحثت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، المكلفين بضرورة الإسراع  بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa​)، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

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مزيد من المعلومات

كما دعت هيئة الزكاة، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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