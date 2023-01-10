شكرا لقرائتكم وظائف بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني في 5 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مراقبين سلامة) و (كاتب) و (صحية) بعدة مدن (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.