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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني في 5 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مراقبين سلامة) و (كاتب) و (صحية) بعدة مدن (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
1- مراقب سلامة (شهادة الثانوية).
2- كاتب.
3- وظائف صحية.
4- وظائف تمريض.
5- وظائف طبية (مُتعددة).
.. وغيرها من الوظائف.
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أماكن العمل:
– (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء).
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، واختيار قسم الوظائف المناسب.