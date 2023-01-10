شكرا لقرائتكم خطط استثمارية لـ السعودية للكهرباء في مجال التشغيل والصيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشارك الشركة السعودية للكهرباء كراعٍ رئيسي في المؤتمر الدولي العشرين للتشغيل والصيانة في الدول العربية الذي انطلقت فعالياته اليوم بالرياض، وسط خطط استثمارية للشركة في هذا المجال.

أفضل الممارسات

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لنقل الكهرباء التابعة لـ السعودية للكهرباء م. وليد السعدي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أهمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التشغيل والصيانة.

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عوائد استثمارية

كما نوه السعدي بشراكة السعودية للكهرباء مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة لتحقيق أكبر عائد من استثمارات الأصول.

المؤتمر الدولي العشرين:

انطلقت اليوم أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي العشرين للتشغيل والصيانة في الدول العربية، والمنعقد حاليًا في فندق كراون بلازا بالرياض.