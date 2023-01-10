شكرا لقرائتكم وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في (المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه) بالمراتب التالية (الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.