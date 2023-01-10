

الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

أجرى مستشفى الرس العام بتجمع القصيم الصحي خلال عام 2022 المنصرم 4998 عملية جراحية متنوعة.

وبينً التجمع أن العمليات المنفذة توزعت على قسم الجراحة العامة بعدد 1149 عملية، فيما بلغ عدد عمليات جراحة المسالك البولية 309 عمليات، وسجلت جراحة التجميل والحروق 98 عملية، في حين بلغت عمليات جراحة العظام والعمود الفقري وبلغت 953 عملية.

وأضاف تجمع القصيم أن عمليات جراحة الأنف والأذن والحنجرة بلغت 191، وبلغ مجموع عمليات جراحة الأسنان والفكين 61 عملية، وجراحة النساء والولادة 1999 عملية، وجراحة العيون 207 عمليات، فيما كانت جراحة المخ والأعصاب قد سجلت 13 عملية، أما عمليات الأوعية الدموية فكان عددها ست عمليات، إضافة إلى جراحات أخرى بعدد 12 عملية, كما يستقبل قسم العمليات بالمستشفى الحالات المحولة إليه من أقسام التنويم وأقسام الطوارئ والعيادات بالنسبة لجراحة اليوم الواحد، وذلك بناءً على التنسيق القائم بين الأقسام من حيث جدولة العمليات حسب الأولوية ودرجة الأهمية.

// انتهى //

12:42ت م

0061





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشفى الرس يُجري نحو خمسة آلاف عملية جراحية خلال السعودية اليوم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.