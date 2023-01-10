

بريدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

نجح مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم ضمن التطورات التقنية والتحديثات الطبية المستمرة في مجال التشخيص وعلاج أمراض القلب ، بتحويل إجراء تحضير أوردة الساق المستخدمة في عملية القلب المفتوح لزراعة مجازات على الشرايين التاجية بالمنظار ، إلى عمل طبيعي وممارسة روتينية ، بعد أن كان محصوراً لمجموعة مختارة من المرضى حسب التقييم والفحوصات الطبية.

ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أن طريقة تحضير أوردة الساق التي تتم عن طريق المنظار تتميز بتجنّب الشق الجراحي الطويل على الساق وتكتفي بعمل فتحة صغيرة لا تتجاوز 2 سم ، مما يساعد في تماثل الجرح للشفاء بوقت قصير ، ويؤدي إلى استعادة حركة المريض بشكل سريع ، بالإضافة إلى تجنّب التهاب الجروح ومعاناة المريض من الآلام المزعجة التي كانت تحدث في السابق مع الطريقة التقليدية الشائعة.

وأكد التجمع أن المركز يسير على خطى مواكبة التطورات التقنية والمستجدات الحديثة في المجال الطبي ، خاصة ما يتعلق منها بجراحة القلب ، ويعمل على تأهيل كوادره الطبية والفنية المتخصصة بصورة مستمرة ، وبكفاءة عالية بهدف تطوير قدراته وخبراته التي تسهم في تحقيق مثل هذا الإنجازات المشرفة.

// انتهى //

12:28ت م

0059





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقنية حديثة تُغني عن الشق الجراحي لتحضير أوردة الساق في عمليات القلب المفتوح بتجمع القصيم الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.