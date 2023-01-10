

بريدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

كشف تجمع القصيم الصحي أن إجمالي عدد المستفيدين من مختلف خدمات الرعاية الطبية والبرامج العلاجية التي قدمتها المراكز الصحية التابعة للتجمع خلال عام 2022م الماضي بلغ 5225698 مستفيداً.

وأوضح التقرير الصادر أن إحصائية تردد المراجعين على المراكز الصحية للعام المنصرم بينت تسجيل 3265496 زيارة لمراكز الرعاية الصحية الأولية، فيما سجلت مراكز الرعاية العاجلة (الفترة المسائية) 943519 زيارة، والعيادات الاستشارية 35338 زيارة، في حين كان عدد التطعيمات 383662 تطعيماً.

وبين تجمع القصيم الصحي أن الاستشارات الطبية الهاتفية (937/ الطب الاتصالي) بلغت 534140 استشارة، كما استفاد من خدمات العيادات المتنقلة 25142 شخصاً وبلغت حالات الفحص بالماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي 11735 حالة، وحالات الفحص للكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم 9040 حالة، فيما سجلت مبادرة الإزالة الجزئية لالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي "ج" 4145 مستفيداً، في الوقت الذي بلغ عدد المستفيدين من برنامج رعاية المسنين والكشف المبكر عن هشاشة العظام 10505 مرضى.

ونوه التجمع أن عدد المستفيدين من برامج التدريب بلغ 2976 مستفيداً من 44 دورة تدريبية نفذتها المراكز الصحية العام الماضي 2022م.

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12:25ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من خمسة ملايين مستفيدٍ من خدمات المراكز الصحية بتجمع القصيم خلال السعودية اليوم 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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