

الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

استقبل مركز التأهيل الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة خلال العام الماضي 2022م أكثر من خمسين ألف حالة متنوعة قُدمت لها الخدمات الطبية اللازمة في عدد من الوحدات العلاجية داخل المركز.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الحالات التي استقبلها المركز توزعت على عددٍ من الأقسام بحسب التصنيف المناسب والتشخيص المحدد لها، حيث جاء العلاج الطبيعي في المرتبة الأولى بعدد 37423 جلسة، في حين شهد التأهيل الوظيفي تنفيذ 1607 جلسة فقط.

وبلغ عدد المستفيدين من قسم الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة 4219 مريضاً، في الوقت الذي عقدت عيادة السمع والتخاطب والبلع 3725 جلسة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المستفيدة من خدمات المركز خلال هذه الفترة بمختلف تصنيفاتها (50196) حالة.

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12:24ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز التأهيل الطبي في تخصصي بريدة يستقبل أكثر من 50 ألف حالة خلال السعودية اليوم 2022 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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