السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل القنصل التشادي بجدة



جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم، القنصل العام لجمهورية تشاد بجدة أحمد أبسكين يريمة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:22ت م

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