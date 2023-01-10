السعودية اليوم / أمانة جدة ترصد أكثر من 27 ألف مخالفة على عدد من المنشآت



جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة أكثر من 27 ألف جولة رقابية ، خلال شهر ديسمبر الماضي ، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكّد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية ؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 15,629منشأة صحية و 11,394 منشأة تجارية وإغلاق 654 منشأة مخالفة.

وأضاف أنَّ الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 22,254 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

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12:21ت م

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