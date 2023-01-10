السعودية اليوم / جامعة الطائف والجامعة العربية المفتوحة توقعان مذكرة تفاهم



الطائف 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

وقعت جامعة الطائف "مذكرة تفاهم" مع الجامعة العربية المفتوحة، لبحث أوجه التعاون العام في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وإعداد الحقائب التدريبية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المتنوعة من مؤتمرات، ومنتديات، ومعارض، وملتقيات، وندوات، وورش عمل ) وتقديم البرامج المشتركة بما يخدم جودة العملية التعليمية.

وأكدت جامعة الطائف أنَّ مذكرة التفاهم شملت تعاون الأطراف في العديد من المجالات وتبادل الخبرات في الاستشارات، فيما يتعلق بجوانب الجودة والاعتماد المؤسسي والأكاديمي وفق الأنظمة والإجراءات لدى الطرفين، والمشاركة في الأنشطة الطلابية وتبادل الأساتذة والطلبة بين الطرفين، والتعاون في البحث العلمي، وتحكيم البرامج الأكاديمية، والمشاركة في البرامج والخطط الدراسية.

وأوضحت أنَّ أعمال المذكرة تهدف إلى تجسيد مبدأ التعاون الذي يحقق التطلعات الوطنية في التعاون البناء لما فيه الصالح العام، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع التعليمي بتفعيل أدوار الشراكة بين القطاعات، لإثراء العمل بالجانب المهني والعلمي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية بما يحقق الأهداف المنشودة.

// انتهى //

12:17ت م

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