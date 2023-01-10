السعودية اليوم / "مطارات" ومنظومة الطيران المدني السعودي يشاركان في معرض الحج والعمرة



جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

تشارك مطارات القابضة والهيئة العامة للطيران المدني والشركات التابعة (شركة مطارات الرياض، وشركة مطارات جدة، وشركة مطارات الدمام، وشركة تجمع مطارات الثاني) إلى جانب مطارات طيبة, في معرض "الحج والعمرة" المقام بجدة، خلال الفترة 9 إلى 12 يناير 2023م.

ويُعد معرض الحج والعمرة الذي ترعاه المطارات القابضة والشركات التابعة أكبر معرض على مستوى العالم، متخصص في طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بتطوير قطاع الحج والعمرة.

وتهدف المشاركة إلى إبراز خدمات وجهود المطارات

يُذكر أن المعرض يهدف إلى عقد اتفاقيات ثنائية بين وزارة الحج والعمرة وأكثر من 57 دولة من ممثلي البعثات الخارجية لتعزيز أوجه التعاون وتنمية فرص الشراكة، وإلقاء الضوء على مشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بالحج والعمرة، وتوقيع اتفاقيات وشراكات إستراتيجية بين المستثمرين المحليين والعالميين، وتعزيز ثقافة الجودة الخدمات في منظومة الحج والعمرة، وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة تخدم قطاع الحج والعمرة.

// انتهى //

12:13ت م

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جدة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واستشارك مطارات القابضة والهيئة العامة للطيران المدني والشركات التابعة (شركة مطارات الرياض، وشركة مطارات جدة، وشركة مطارات الدمام، وشركة تجمع مطارات الثاني) إلى جانب مطارات طيبة, في معرض "الحج والعمرة" المقام بجدة، خلال الفترة 9 إلى 12 يناير 2023م.ويُعد معرض الحج والعمرة الذي ترعاه المطارات القابضة والشركات التابعة أكبر معرض على مستوى العالم، متخصص في طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بتطوير قطاع الحج والعمرة.وتهدف المشاركة إلى إبراز خدمات وجهود المطارات السعودية في موسمي الحج والعمرة، واستعراض أهمية الموسمين في الإستراتيجية الوطنية للطيران، وتوطيد العلاقات مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والتأكيد على دور المملكة الرائد في قطاع الطيران، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران بالوصول إلى 330 مليون مسافر و250 وجهة دولية.يُذكر أن المعرض يهدف إلى عقد اتفاقيات ثنائية بين وزارة الحج والعمرة وأكثر من 57 دولة من ممثلي البعثات الخارجية لتعزيز أوجه التعاون وتنمية فرص الشراكة، وإلقاء الضوء على مشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بالحج والعمرة، وتوقيع اتفاقيات وشراكات إستراتيجية بين المستثمرين المحليين والعالميين، وتعزيز ثقافة الجودة الخدمات في منظومة الحج والعمرة، وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة تخدم قطاع الحج والعمرة.// انتهى //12:13ت م0052

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