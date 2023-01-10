السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تباشر أعمالها الميدانية بعد هطول الأمطار



عرعر 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

باشرت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة أمس, أعمالها الميدانية في السحب السطحي لتجمعات مياه الأمطار والتأكد من عمل المناهل وفتحات تصريف الأمطار ، ومواقع تجمعات المياه عبر الفرق الميدانية المتخصصة, وذلك بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن خطتها لدعم شبكات تصريف الأمطار وتيسير الحركة المرورية بأسرع وقت، وتهيئة قنوات التصريف والمناهل والمعدات والآليات اللازمة.

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12:10ت م

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