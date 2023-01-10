السعودية اليوم / نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي وفد لجنة الصداقة البرلمانية الروسية السعودية



الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

التقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُلمي في مقر مجلس الشورى بالرياض اليوم, رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الروسي، وبحث سبل تطويرها في العديد من المجالات، كما أكد الجانبان على أهمية أدوار الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافداً مُهماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشورى وهم عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور خالد زبير ، وعضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية إبراهيم المفلح ، وعضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية العضو المرافق للوفد الدكتور سعود الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد, ومن الجانب الروسي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الروسية السعودية موحماد أحمادوف، فاديم دينجين، آرسين كانوكوف، كيريل مانجوش، خامزات تسيتسكييف والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

// انتهى //

12:08ت م

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الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واسالتقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُلمي في مقر مجلس الشورى بالرياض اليوم, رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية السعودية نائب رئيس لجنة السياسة الزراعية الغذائية وإدارة الطبيعة في مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية (مجلس الشيوخ الروسي) بيلان خامتشييف والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الروسي، وبحث سبل تطويرها في العديد من المجالات، كما أكد الجانبان على أهمية أدوار الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافداً مُهماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها.حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشورى وهم عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور خالد زبير ، وعضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية إبراهيم المفلح ، وعضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية العضو المرافق للوفد الدكتور سعود الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد, ومن الجانب الروسي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الروسية السعودية موحماد أحمادوف، فاديم دينجين، آرسين كانوكوف، كيريل مانجوش، خامزات تسيتسكييف والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.// انتهى //12:08ت م0048

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