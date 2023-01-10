شكرا لقرائتكم خبر دراسة أطلقتها مبادرة فصيح للكشف عن التكلفة الاقتصادية لاضطرابات اللغة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بشراكة بين مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع و ينمو، تم إطلاق مبادرة فصيح وهي مبادرة وطنية للكشف والتدخل المبكر عن اضطرابات اللغة لأكثر من ١٠ آلاف طفل من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

تهدف مبادرة فصيح إلى التقليل من الآثار السلبية التي تتركها اضطرابات اللغة على الأطفال، حيث يتم تقديم برامج كشف وتدخل مبكر مجانية لأكثر من 10 آلاف طفل (عمر 8 أشهر - 3 سنوات) من مختلف مناطق المملكة. كما تشمل مبادرة فصيح تقديم برامج توعوية وتدريبية نوعية للحضانات بواسطة أفضل الخبراء في مجال الطفولة المبكرة و مجال اللغة و التخاطب.

يشرف على المبادرة فريق من الخبراء من جامعات سعودية وجامعة ستانفورد، كما يقوم هذا الفريق بإجراء عدد من الدراسات عن مدى انتشار اضطرابات اللغة والعوامل المرتبطة وكذلك عن فهم احتياجات الأسر مقدمي الخدمات.

تدشين الدراسة

أطلقت مبادرة فصيح اليوم الأحد 8 يناير 2023 م دراسة حديثة بعنوان "التكلفة الاقتصادية لاضطرابات اللغة في السعودية" وذلك للكشف عن التكاليف المادية والاقتصادية التي تعولها الأسر في المملكة لعلاج أطفالهم المصابين باضطرابات اللغة، إثر قلة اكتشاف مثل هذه النوع من الاضطرابات كونها تعد من أكثر الإعاقات انتشاراً وأقلها اكتشافاً.

ما هي أهداف الدراسة؟

تهدف الدراسة إلى طرح عدد من الأسئلة والإجراءات التي تتيح جمع بيانات كافية عن التكلفة الاقتصادية لاضطرابات اللغة على الأسرة والمنشآت التعليمية في السعودية. في ظل المتغيرات الحالية في الخدمات العلاجية وشحها في بعض المناطق، تهدف هذه الدراسة ايضًا إلى معرفة بعض المعوقات والصعوبات التي يواجهها الأهالي للحصول على الخدمات، كما تبحث عن معرفة العوامل التي تعيق وصول الأهالي إلى الخدمات المتاحة لتسلط الضوء على جوانب مختلفة حول هذا الاضطراب وما تقدم الأسر لمحاربتها.

أثر الدراسة

تزويد المشرّعين ومتخذي القرار ببيانات علمية عن التكاليف التي تتكبدها أسر الأطفال الذين لديهم اضطراب لغوي، التوصل لحلول لخفض تكاليف علاج اضطرابات اللغة بما لا يقلل من جودة الخدمات المقدمة cost-effective interventions ، تزويد متخذي القرار بأفضل الممارسات لدعم الأسر

وأخيراً توعية المجتمع والوالدين بأهمية التدخل المبكر لمعالجة اضطراب اللغة من الناحية الاقتصادية، ولذلك ندعوكم بتسخير وقت للمشاركة في هذه الدراسة اذا كنتم من اسرة طفل لديه اضطراب لغوي والتي نتطلع ايضاً إلى أن تحقق أهدافها الشاملة التالية:

(1) دراسة الضغوط المادية التي تواجه أسر الأطفال الذين شخصوا بأحد اضطرابات اللغة

(2) الخطوات التي مرت بها الأسرة حتى الحصول على تشخيص أو حتى الوصول إلى مرحلة تلقي خدمات علاجية مناسبة.