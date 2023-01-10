السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي



تبوك 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتناول سموه في حديثه للمواطنين, العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أنَّ يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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10:55ت م

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