السعودية اليوم / أمانة الطائف تعزز جهودها لتحسين المشهد الحضري



الطائف 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

أزالت أمانة الطائف أكثر من 2260 من الحواجز الخرسانية خلال الشهر المنصرم، ضمن خطط معالجة التشوهات البصرية، كما رصدت الفرق الميدانية الحواجز التي تركتها مؤسسات وشركات في مواقع مختلفة فالأحياء والشوارع عقب انتهاء الاحتياج لها دون ازالتها.

وتلزم أمانة الطائف المقاولين برفع وازالة الحواجز الخرسانية عقب الانتهاء من الأعمال الانشائية وتطبق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وتستخدم هذه الحواجز لتعزيز وسائل السلامة بمواقع العمل الانشائية.

يذكر أن الأمانة تستقبل البلاغات الواردة عن التشوهات البصرية، عبر مركز العمليات الموحد 940، وعبر تطبيق بلدي من خلال خدمة (صور وارسل) وتقوم فرق واليات الأمانة الميدانية بمعالجتها بشكل فوري.

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