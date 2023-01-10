شكرا لقرائتكم طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ صفر مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 30 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بصفر درجة مئوية.

الكبرى:

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، شرورة 29 درجة، نجران والقنفذة 28 درجة، وجدة وبيشة 27 مئوية.

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الصغرى:

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بصفر درجة مئوية، تليها القريات 3 درجات، وتبوك وعرعر 4 مئوية، ثم حائل وسكاكا ورفحاء 6 مئوية.

بينما سجّلت بريدة وحائل وعرعر وطريف وأبها والباحة وسكاكا والطائف وحفر الباطن وبيشة ورفحاء والقريات والمجمعة أعلى رطوبة 100% و95%.

طقس اليوم:

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة. في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة .