السعودية اليوم / "المياه الوطنية" تعلن استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه لخدمة 19 قرية بغامد الزناد



الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الجنوبي عن بدء استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه لخدمة (19) قرية بغامد الزناد في منطقة الباحة.

وبيّنت أن أطوال شبكات المياه المنفذة في غامد الزناد بلغت نحو (94.7) كيلو متر طولي، مبينةً أن القرى المخدومة هي: (المصانعة، مندسة، حمادة، الرهوان، آل صالح، سلطانة، جبيلة، جمان، حقول آل صعب، المليحة العليا، المليحة السفلى، رحاضة، الحمرا، القرن، العرق، الحجرة، الرهوة، آل عاطف، الهتافرة).

وأوضحت الشركة أن المشروع يهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات، والارتقاء بالخدمات المائية المقدمة، داعية عملائها في قرى غامد الزناد للتقدم لطلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية.

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