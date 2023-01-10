السعودية اليوم / زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب إندونيسيا



جاكرتا 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، المنطقة الواقعة قبالة جزر تانيمبار.

وذكرت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع عند الساعة 2:47 صباحا بالتوقيت المحلي وكان على عمق 130 كيلومتر.

ورُصدت أربع هزات ارتدادية على الأقل بعد الزلزال الذي شعر به السكان في بعض أنحاء شمال أستراليا.

وأفاد مسؤولون في الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث أن ما لا يقل عن 15 منزلاً، ومدرستين تضررت من الزلزال، في حين أصيب شخص واحد.

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08:41ت م

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