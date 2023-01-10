السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع 1.172 قسيمة شرائية على أسر اللاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان



بيروت 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في مناطق الناعمة وعالية وصيدا وجبل لبنان الشمالي، وذلك ضمن مشروع كنف الذي يُنفّذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان.

ووزّع المركز مؤخرًا 1.172 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 1.172 فردًا من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر المضيفة ذات الاحتياج.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان.

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