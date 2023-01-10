السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد يُنبّه من هطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا



الطائف 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف ومركزي الشفا والهدا.

وبيّن المركز أنَّ الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.

وأكد الدفاع المدني، أنَّ الإجراءات الاحترازية اتخذت من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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08:09ت م

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