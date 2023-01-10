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السجن سنة و5 آلاف ريال عقوبة إشهار السلاح

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الرياض - محمد الوسيري - كشف المحامي زياد الشعلان، عن عقوبة إشهار السلاح حال تنازل الخصم.

 

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وقال الشعلان في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك”: إن إشهار السلاح يعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وطالما الخصم تنازل، فيحق للنيابة العامة أن تطلق سراح المعتدي بسبب تنازل صاحب الحق الخاص.

العقوبة:

وأوضح الشعلان أن العقوبة تعتمد على نوع السلاح الذي تم التهديد به، فإذا كان السلاح مرخصًا فإن العقوبة تصل للسجن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 5 آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلاح.

أما في حال كان السلاح المستخدم بالجريمة غير مرخص فإن عقوبته تصل للسجن 18 شهرًا وغرامة مالية لا تزيد عن 6 آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلاح.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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