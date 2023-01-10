السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة و مكة المكرمة. في حين يطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة .

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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