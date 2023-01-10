السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع والرايس



المدينة المنورة 17 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 10 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة, وأتربة مثارة على محافظة ينبع ومركز الرايس اليوم, تشمل تأثيراتها ارتفاع الأمواج, وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً.

// انتهى //

02:17ت م

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