شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الإمارات والكويت في خليجي 25 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب متابعي كرة القدم في الوطن العربي، مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره منتخب الكويت، في بطولة كأي الخليجي العربي.

ويستعد منتخب الإمارات لمواجهة نظيره منتخب الكويت، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بخليجي 25.

وستُقام مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره منتخب الكويت، على ملعب الميناء

وتعرض منتخب الإمارات للهزيمة في الجولة الأولى أمام البحرين، وسقط منتخب الكويت أمام منتخب قطر.

ويتواجد منتخبي الكويت والإمارات في المجموعة الثانية بخليجي 25، والتي تضم البحرين، وقطر.

موعد مباراة الإمارات والكويت بخليجي 25

وستنطلق مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره منتخب الكويت، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والإمارات

وسيتم نقل مباراة الكويت أمام نظيره الإمارات، في خليجي 25 عبر قنوات dubai sport 1، alkass one hd، ad sports one hd،oman sports hd، al iraqiya sports hd.