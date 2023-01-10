شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب قطر أمام البحرين في خليجي 25 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء بالوطن العربي، مباراة منتخب قطر أمام نظيره منتخب البحرين، في بطولة كأس الخليج العربي.

ويستعد منتخب قطر لمواجهة نظيره منتخب البحرين، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بخليجي 25.

وستُقام مباراة منتخب قطر أمام نظيره منتخب البحرين، على استاد ملعب الميناء بمدينة البصرة.

ويتصدر منتخب قطر مجموعته، برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه أمام الكويت.

ويتواجد منتخبي قطر والبحرين في المجموعة الثانية بخليجي 25، والتي تضم الكويت، والإمارات.

موعد مباراة قطر والبحرين بخليجي 25

وستنطلق مباراة منتخب قطر أمام نظيره منتخب البحرين، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة، والساعة السابعةوالربع بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة والربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين

وسيتم نقل مباراة قطر أمام نظيره البحرين، في خليجي 25، عبر قنوات دبي الرياضية 1 والكاس 1 وأبو ظبي الرياضية 1، وعمانالرياضية 1 والشارقة الرياضية والعراقية الرياضية والعربية الرياضية.